موعد التحاق مصطفى ناظم بمعسكر اسود الرافدين

2022/01/18 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم غيث مهنا، موعد التحاق مدافع نادي النجمة البحريني مصطفى ناظم، بمعسكر اسود الرافدين في بغداد.وقال مهنا لوكالة / المعلومة /، إن “اللاعب مصطفى ناظم سيصل الى بغداد في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وسيرى الجهاز الفني إمكانية تواجده في مباراة أوغندا من عدمها”.واوضح […]

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