إعفاء مدير بلدية كربلاء وتكليف بديل عنه

2022/01/18 | 17:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطابي كلف المهندس حسن الشريفي مديرا لبلدية كربلاء.

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