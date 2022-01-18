تصاعد حدة الصراع في اليمن يفاقم الازمة الانسانية

2022/01/18 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اثار تصاعد حدة الصراع في اليمن مع استهداف حركة انصار الله لمنشأة نفطية في أبو ظبي وهجوم انتقامي للتحالف العدواني الذي تقوده السعودية على صنعاء ، مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد حيث الوضع مزري بالفعل.وذكرت قناة الجزيرة الانكليزية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التصعيد يأتي في اعقاب […]

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