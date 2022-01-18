الاستخبارات تحبط محاولة تهريب (١٧) طنا من الأدوية

2022/01/18 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، احباط محاولة تهريب (١٧) طنا من الأدوية.وذكرت الخلية في بيان، ان”وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها لمتابعة عناصر الجريمة المنظمة، وحرصا على الأمن الصحي للمواطن، اذ تمكنت من إحباط محاولة إدخال ١٧ طناً من الأدوية المهربة قادمة من احدى المحافظات باتجاه العاصمة بغداد وتبين إن هذه الأدوية غير […]

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