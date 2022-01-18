حدث في مثل هذا اليوم 18 كانون الثاني/يناير سنة 1943 بالإتحاد السوفييتي و1976 بلبنان و2011 بتونس - الطاهر المعز

2022/01/18 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز ثلاث أحداث وقعت في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير الإتحاد السوفييتي- 1943 - أَطْبَقَ جيش الإحتلال النّازي الألماني حِصارًا مُحْكَمًا على مدينة ستالينغراد السوفييتية، خلال شهر آب/أغسطس 1942، وترافق الحصار مع تكثيف القصف المدفعي والجَوِّي، وصمد سُكّانها في ظروف سيئة جدّا، إذ كان ينقصهم الغذاء والطاقة والتدفئة في فصل الشتاء البارد جدًّا، وفي الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 1943، في ذروة بر ......





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