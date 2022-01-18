القبض على 96 مطلوبا بقضايا مختلفة في البصرة

2022/01/18 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ان القوات الامنية في محافظة البصرة القت القبض على 96 مطلوبا بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز أفواج الطوارئ وبالتعاون مع مراكز الشرطة التابعة الى مديرية شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على (٩٦) متهما مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية مختلفةً”.[…]

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