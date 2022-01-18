وكيل ديست يحسم مستقبله مع برشلونة

2022/01/18 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشف وكيل ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجينيو ديست، عن موقف الأمريكي من الرحيل عن قلعة "كامب نو" في الميركاتو الشتوي الحالي.وارتبط اسم ديست بإمكانية الرحيل عن برشلونة لعدم اقتناع المدرب، تشافي هيرنانديز، بإمكانياته مع وجود اهتمام من طرف تشيلسي وبايرن ميونخ بضم اللاعب.وعلق وكيل ديست، مايكل ريشكي، في تصريحات لشبكة "RAN" الهولندية: "سيرجينيو سعيد في برشلونة".وتابع: "برشلونة نادٍ رائع للغاية، لهذا السبب من غير المحتمل تماما رحيله في الوقت الحالي".وكان ديست قد انتقل إلى برشلونة في صيف عام 2020 قادما من أياكس أمستردام بمقابل مادي قيمته 21 مليون يورو وعقده مستمر حتى يونيو 2025.

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