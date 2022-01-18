خبير تغذية يشرح مفاهيم خاطئة بخصوص زيادة ونقصان الوزن

2022/01/18 | 17:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يسبب الوزن الزائد العديد من الأمراض، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى مرض السكري.في هذا الصدد، يقدم خبير التغذية والتغذية بينار ديميركايا التركي نصائح حول التغذية السليمة ويتحدث عن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة: “إضافة الليمون إلى الماء لن يساعدك على إنقاص الوزن، والخبز بحد ذاته لا يسبب زيادة الوزن”، حسب صحيفة صباح.[…]

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