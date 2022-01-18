الأرقام واقعية وسنكاشف الشعب بالرواتب.. امتداد يلوح بأمر لم يحصل مسبقاً

2022/01/18 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اعلن النائب عن امتداد حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، ان مانشر من أرقام حول رواتب ومخصصات مجلس النواب ونسب الحديث بها رئيس التحالف علاء الركابي هي أرقام واقعية .

وقال الشبلاوي لـ(بغداد اليوم): "سنكاشف الشعب العراقي بكل صغيرة وكبيرة داخل اروقة مجلس النواب، وسنبين كل الحقائق والشعب هو الفيصل والكلام الاخير له لأننا حجمنا النيابي هو نتاج تصويت الشعب لأننا غير حزبيين".

وأضاف اننا "سنكون واقعيين ونوضح كل حيثيات التفاصيل التي يحاول اخفائها البعض لنكون واضحين مع المواطن" .

هذا وكشف عضو حركة امتداد علاء الركابي عن امتيازات أعضاء مجلس النواب.وقال الركابي في بيان له "وعدناكم بالكشف عن هدر المال العام في رواتب ومخصصات المنصب والشهادة وبدل السكن والحمايات لأعضاء مجلس النواب كالاتي:

الراتب الاسمي ( 4 ) مليون مخصصات منصب (2 ) مليون بدل ايجار سكن ( 3) مليون ‏‎مخصصات الشهادة :-دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75%، من الراتب الاسمي، البكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي.

وأضاف "وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 -- 13) مليون دينار.‏أي يكون راتب النائب خريجي الإعدادية يكون 10 مليون دينار اما النائب الذي يحمل دكتوراه يكون راتبه 13 مليون دينار أضافة إلى ذلك هناك توفير تخصيصات وقود العجلات تبلغ ( 1 ) مليون دينار شهرياً، و توفير خدمة الإتصال بخط مفتوح كذلك ايفادات السفر تكون 600 دولار لليوم الواحد عند السفر".

‏وأوضح "أما مايخص الحميات وفريق عمل النائب، توفر له تخصيصات رواتب (16 ) فرد ، لكل فرد من الحماية راتب(1,020,000) أي يكون مجموع رواتب حماية النائب 16,320,000 مليون دينار، يعني النائب الواحد مع حمايته ووقود سياراته يكلف الخزينة 30 مليون دينار عراقي شهريا".

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