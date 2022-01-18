سامراء يتعاقد مع الحارس نور صبري و7 لاعبين اخرين

2022/01/18 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن نادي سامراء، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس نور صبري و7 لاعبين اخرين لتحسين اداء الفريق خلال المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال مدرب نادي سامراء سامر سعيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المرحلة الثانية ستشهد تواجد الحارس الدولي المخضرم نور صبري كلاعب و حارس مرمى لنادي سامراء بعد النجاح بإقناعه للرجوع مرة ثانية للملاعب بعد تركها لفترة".

واضاف انه "اجرى اتفاق مع صبري بالتواجد في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وانخراطه في تدريبات الفريق بعد انقضاء بعض المتعلقات الشخصية".

وافاد سعيد أن "نادي سامراء سيظهر بصورة مختلفة في المرحلة الثانية بعد التعاقد مع أكثر من سبعة لاعبين لأجل تحسين ترتيب الفريق بلائحة الترتيب و الهروب من المركز الأخير".

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