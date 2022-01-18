العراق وعمان يبحثان تبادل الخبرات في مجال النقل

2022/01/18 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث السفير العراقي لدى سلطنة عمان، قيس العامري، اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل العماني سعد المعولي، تبادل الخبرات في مجال النقل.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “سفير جُمهورية العراق لدى سلطنة عمان قيس سعد العامري بحث مع وزير النقل العماني سعد بن حمود المعولي، آفاق التعاون بين وزارتي البلدين، وأهمّية […]

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