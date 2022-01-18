الإعلان عن وفاة ’الشيخ شامو’ مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان

2022/01/18 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شؤون الإيزيديين في محافظة دهوك، الثلاثاء، وفاة الشيخ شامو، مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان.

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ويعد شامو من الشخصيات الإيزيدية البارزة، حيث فارق الحياة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أُرسل في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى مستشفى أنقرة لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة.

وشغل الشيخ شامو منصب مستشار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ورئيس مركز "لالش" وكان عضوا في الدورة السابقة من برلمان كردستان.

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