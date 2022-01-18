روسيا تتحرك بخطوتين في ميناء اللاذقية.. وجدل بشأن

2022/01/18 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوات الروسية، الثلاثاء، دوريات مشتركة مع قوات النظام السوري في ميناء اللاذقية السوري، مما يطرح تساؤلات عن الهدف من هذه الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها

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