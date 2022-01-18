مواطن لبناني يهدد بحرق مصرف ويحتجز بداخله عشرات المواطنين

2022/01/18 | 17:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية إن مواطن هدد بحرق أحد المصارف، واحتجز بداخله عشرات المواطنين، احتجاجا على رفض البنك صرف مبلغ مالي من حسابه.وأشار موقع “لبنان 24” الإخباري إلى قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في “بنك بيروت والبلاد العربية” فرع جب جنين، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء […]

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