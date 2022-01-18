بابل تعطل الدوام الرسمي غداً في المدارس ورياض الأطفال

2022/01/18 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ بابل حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال ليوم غد.وقال منديل في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز إنه “لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانواء الجـوية، تقرر ان يكون يوم غد عطلة رسمية لطلبة المدارس ورياض الاطفـال فقـط”.

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