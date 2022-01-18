كورونا يواصل الفتك بالكنيست الإسرائيلي

2022/01/18 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن ضابط الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس كتلة شاس، عضو الكنيست مايكل مالكيلي، وعضو الليكود ميكي زوهار، ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.وكان الإثنان حاضرين في الجلسة العامة للكنيست خلال اقتراع الليلة الماضية، كما تواجدا هناك أيضا صباح اليوم، بحسب قناة “كان” الرسمية.وأطلع عضو الكنيست زوهار على حالته وكتب: “للأسف خرجت إيجابية […]

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