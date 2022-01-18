2022/01/18 | 18:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوُّت على حسم ملف ملعب الناصرية الاولمبي ويحيله لشركة رصينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/18 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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