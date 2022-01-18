بالجدول الزمني.. نظرة على اختبارات كوريا الشمالية الحديثة لصواريخها البالستية

2022/01/18 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا طارئًا، الاثنين، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين يشتبه أنهما بالستيين إضافيين قصيري المدى.هذا هو الاختبار الرابع الذي يتم إجراؤه في أقل من ثلاثة أسابيع، وهو معدل إطلاق مرتفع بشكل غير عادي.نستعرض لكم في هذا الفيديو ما حدث في 90 ثانية.

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