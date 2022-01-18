تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال في محافظة بابل غداً

2022/01/18 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الحكومة المحلية في محافظة بابل، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء.

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وذكر إعلام المحافظة في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، انه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

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