2022/01/18 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، الثلاثاء، تحذيرا، بأنه قد تسجل العاصمة، الرياض، ومناطق أخرى في المملكة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدنى درجة حرارة.. الرياض تترقب "تحولات الجمعة والسبت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدنى درجة حرارة.. الرياض تترقب "تحولات الجمعة والسبت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).