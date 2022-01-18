فض مشاجرة عشائرية والقبض على مفتعليها في ميسان

2022/01/18 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، فض مشاجرة عشائرية والقبض على مفتعليها في إحدى المناطق بقضاء الميمونة، جنوب غربي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، إن “قوة أمنية من قسم شرطة قضاء الميمونة، وفوج طوارئ ميسان الخامس، بالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب القضاء، وبإشراف ومتابعة مدير القسم نفذت واجباً أمنياً […]

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