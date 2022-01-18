بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد

2022/01/18 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اعلنت محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاربعاء.وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط”.وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، طقس ممطر ودرجة …

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