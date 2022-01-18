الاعلام الامني: إحباط محاولة تهريب 17 طناً من الأدوية بأتجاه بغداد

2022/01/18 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثر ورود معلومات دقيقة عن محاولة التهريب.

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