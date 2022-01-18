دراسة تبين سبب فقدان الشم والتذوق عند الاصابة بكورونا

2022/01/18 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في الوقت الذي، يبحث فيه العلماء عن السبب الذي يجمع بين فقدان الأشخاص لحاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا، حددت دراسة نُشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Genetics عاملا وراثيا، قد يكون هو السبب وراء هذا الأمر.فبعد 6 أشهر من الإصابة بفيروس كوفيد-19، لا يزال ما يصل إلى 1.6 مليون شخص في […]

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