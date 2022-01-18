2022/01/18 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة توتر امني بين الجيش العراقي وقوات “ايزيد خان” في سنجار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر امني بين الجيش العراقي وقوات “ايزيد خان” في سنجار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر امني بين الجيش العراقي وقوات “ايزيد خان” في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).