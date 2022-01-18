الوطني الكردستاني يؤكد تمسكه برئاسة الجمهورية.. “والا ستختل المعادلة”

2022/01/18 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، الثلاثاء ، تمكسه بمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى عدم السماح بتغيير المعادلة الخاصة بتوزيع المناصب بين الحزبين الكرديين.وقال عضو الحزب أحمد الهركي ، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك معادلة سياسية موجودة داخل البيت السياسي الكردي حول توزيع المناصب الحكومية حيث يكون منصب […]

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