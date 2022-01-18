مصرع 4 اشخاص بحادث مروري على طريق الديوانية الشامية

2022/01/18 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع 4 اشخاص اثر حادث مروري على طريق الديوانية الشامية.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “حادثا مروريا خطيرا وقع على طريق الديوانية – الشامية واسفر عن 4 وفيات وإصابة آخرين بجروح خطيرة”.ا ع

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