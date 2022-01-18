كلمة الرئيس الصيني - عبدالرزاق دحنون

2022/01/18 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون نص كامل كلمة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) في الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الاثنين 17/1/ 2022الرئيس كلاوس شواب المحترم،السيدات والسادة والأصدقاء: تحيتي للجميع.



يسعدني جدا أن أحضر الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي.سنستقبل بعد أسبوعين سنة النمر الجديدة وفقا للتقويم الصيني.



إن النمر في الثقافة الصينية رمز للجرأة والقوة، ويقول الصينيون دائما التنين الحي الطائ ......





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