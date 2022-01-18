2022/01/18 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bpjaCjDj9mw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتيات يؤكدن تعرضهن للتحرش العلني عبر مقطع فيديو | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتيات يؤكدن تعرضهن للتحرش العلني عبر مقطع فيديو | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).