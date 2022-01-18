هل بعث المالكي رسالة

2022/01/18 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

هشام الركابي:

مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي معروفة للجميع ويتم نشرها عبر قنواته الرسمية.لذا لاصحة لتوجيه دولته رسالة معيّنة الى السيد مسعود بارزاني ، وما تتداوله بعض وسائل الاعلام الكردية عارٍ عن الصحة ولا أساس له.

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