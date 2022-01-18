البشرى قريبة.. إعادة سعر الدولار إلى السابق عبر الضغط على هذه الجهة

2022/01/18 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، وجود حراك لإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق.

وقال النائب عن الإطار محمد القدري، لـ(بغداد اليوم) ان "الإطار التنسيقي، سيعمل من خلال وجوده في مجلس النواب العراقي على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، لاسيما ان هذا ابرز المطالب الشعبية، كون رفع هذا السعر اثر بشكل سلبي على المواطنين وساهم في رفع نسبة الفقرة".

وبين القدري ان "مجلس النواب الحالي قادر على إرجاع سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، والإطار التنسيقي سيعمل من اجل الضغط على الجهات المختصة من اجل إعادته، وهذا العمل سيكون من أولوياتنا".

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