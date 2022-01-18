رأي: قراءة في الأسباب التي قد تدفع روسيا لغزو أوكرانيا.. وسيناريوهات الاجتياح

2022/01/18 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يتفحص الصحفي والكاتب، تيم مارشال، الجغرافيا السياسية للمنطقة، والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو كييف.

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