فيديو: قرويون في رانية يفتحون الطرقات بعد انقطاعهم عن المناطق المجاورة جراء الثلوج

2022/01/18 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت مشاهد من قضاء رانية في محافظة السليمانية، الثلاثاء، قيام عدد من سكان إحدى القرى بالعمل على إزالة الثلوج التي أغلقت الطرق بكثافتها.

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ووفقاً للفيديو، الذي حصل عليه "ناس"، (18 كانون الثاني 2022)، فإن "سكان قرية شيني التابعة لناحية "هلشو" في رانية، عملوا على فتح الطرق بعد يومين من انقطاع القرية عن المناطق المجاورة والمحيطة بيها بسبب كميات الثلوج الكبيرة التي تساقطت خلال الايام السابقة".

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الثلوج تغطي كل شيء (صور)

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