بلد عربي يتصدر التصنيف الإقليمي.. قائمة

2022/01/18 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت الولايات المتحدة مرة أخرى على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2022، فيما تصدرت دولة عربية الترتيب الإقليمي ادول الشرق الأوسط

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