العراق يهزم الإمارات في بطولة آسيا بكرة اليد

2022/01/18 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب المنتخب الوطني بكرة اليد على نظيره الاماراتي في بطولة آسيا بكرة اليد اليوم الثلاثاء.وتواجه الفريقان ضمن الجولة الاولى من البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.وانهى المنتخب الوطني المواجهة بالفوز بنتيجة 31-32، ليفتتح مبارياته بفوز مهم.وتستمر البطولة للفترة من 18 ولغاية 31 من الشهر الجاري.يذكر ان مجموعة العراق تضم […]

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