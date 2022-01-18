2022/01/18 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله يتبع…

ظهرت المقالة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).