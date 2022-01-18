الوحيلي : زيارة العامري الى الإقليم سترطب الأجواء بين اليكتي والبارتي

2022/01/18 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..رأى المحلل السياسي رياض الوحيلي ، الثلاثاء ، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجه بالأزمة السياسية وخصوصاً بمنصب رئيس الجمهورية، عازيا ذلك الى زيارة هادي العامري الى الإقليم.وقال الوحيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك مشاورات بين الأحزاب الكردية وربما يتم التوصل إلى صيغة توافقية على منصب رئيس الجمهورية “مشيراً […]

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