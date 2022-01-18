الحكومة تصدر قرارا يتعلق بالمركبات العاملة بنظامي الوقود والكهرباء

2022/01/18 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الحكومة، اليوم الثلاثاء، قراراً يخص المركبات التي تعمل بنظامي الوقود والكهرباء.وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، في المؤتمر الأسبوعي الحكومي، إن “مجلس الوزراء قرر إعفاء استيراد المركبات التي تعمل بنظامي الوقود والكهرباء من رسوم اللوحات المرورية”.

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