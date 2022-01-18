الهلالي: التفجيرات الأخيرة رسالة لخلط اوراق العملية السياسية

2022/01/18 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أعتبر عضو تحالف الفتح، عائد الهلالي، اليوم الثلاثاء، ان التفجيرات الاخيرة واستهداف مقار حزبية في العاصمة بغداد هي رسالة لخلط اوراق العملية السياسية، فيما اعتبرها محاولات لوضع العراق على الهاوية وإدخاله في نفق الإرهاب الأهلي .وقال الهلالي ، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك جهة فاعلة او كما نسميها […]

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