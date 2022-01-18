رئيس حكومة إقليم كردستان يعزّي برحيل شيخ شامو: كان دائما مدافعا عن حقوق الإيزيديين

2022/01/18 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، برحيل الشخصية الكردستانية المعروفة شيخ شامو شيخو نعمو، مضيفا كان دائما مدافعا عن حقوق الإيزيديين.وفيما يلي نص التعزية التي حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، “أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي ورفاق ومحبي (شيخ شامو شيخو نعمو) الشخصية الكوردستانية المعروفة ورئيس مركز لالش الثقافي […]

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