منها يخص المركبات.. الحكومة العراقية تتخذ خمسة قرارات جديدة

2022/01/18 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثالثة لمجلس الوزراء، جرت فيها

مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول

الأعمال، وإصدار القرارات بصددها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في

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