محافظة عراقية تعطل دوام المدارس ورياض الأطفال غداً

2022/01/18 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم

الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي

لطلبة المدارس ورياض الأطفال، يوم غد

الأربعاء.

وقال منديل في بيان، إنه "لمقتضيات

المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء

الجـوية تقـرر ان ي

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