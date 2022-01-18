مجلس الوزراء يعفي نوع من

2022/01/18 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

قراراً يتعلق بالمركبات الكهربائية،

فيما ناقش استعدادات وزارة الكهرباء

للمرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم المجلس حسن ناظم،

خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن

"مجلس ال

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