معدل الصعود هو الأخطر.. الصحة تحذر من تغييرات وبائية بسبب الجائحة في العراق - عاجل

2022/01/18 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من تفشٍ حاد وموجة خطيرة قد يدخل بها العراق اشد بكثير من الموجة الثالثة سيما بعد تسجيل الموقف الوبائي لاصابات تجاوزت الستة آلاف إصابة.





وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر لـ(لبغداد اليوم )، إن "عدم الالتزام من المواطنين وان معدل الصعود اليومي هو الأخطر ونحن نسير بإتجاه تفشي حاد ويسير المنحنى شبه عامودي وهذا يذهب بنا إلى تغييرات وبائية وموجة خطيرة لكن الفرصة لازالت سانحة للالتزام وهي التوجه إلى (اللقاحات ثم اللقاحات ثم اللقاحات) إضافة إلى التباعد ولبس الكمامة".

ووجه البدر ، عتبه على "بعض وسائل الإعلام لعدم تركيزها على مبدأ التثقيف والوعي لخطورة الوباء والتوجه لبعض البرامج غير الصحية"، كاشفا عن ان "وزير الصحة وجه اليوم كتابا إلى نقابة الصحفيين وهيئة الاعلام والاتصالات لغرض حث القنوات لنشر بوسترات التثقيف الصحي والتوعية".

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