وفاة مسؤول كردي كبير بفيروس كورونا

2022/01/18 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الشخصية الكوردستانية المعروفة شيخ شامو

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) 2022، برحيل الشخصية الكوردستانية المعروفة شيخ شامو شيخو نعمو.

وفيما يلي نص التعزية:أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي ورفاق ومحبي (شيخ شامو شيخو نعمو) الشخصية الكوردستانية المعروفة ورئيس مركز لالش الثقافي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين، الذي رحل عنّا اليوم ببالغ الأسى، وأشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل.



لقد كان شيخ شامو شخصية إيزيدية وطنية بارزة ومرموقة، وقد قدم خدمات جليلة لشعب كوردستان وكان دائماً مدافعاً عن حقوق ومطالب الإخوة والأخوات الإيزيديين، وله دوره المشهود في حماية وترسيخ التعايش السلمي في كوردستان. أسال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ورفاقه والأخوات والإخوة الإيزيديين الصبر والسلوان.فلتهنأ روحه، وسيبقى في ذكرانا دائماً

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