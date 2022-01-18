2022/01/18 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، بوفاة مستشاره لشؤون الإيزيديين، شيخ شامو شيخو نعمو.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بارزاني في بيان، تلقاه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، "أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي ورفاق ومحبي (شيخ شامو شيخو نعمو) الشخصية الكردستانية المعروفة ورئيس مركز لالش الثقافي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين، الذي رحل عنّا اليوم ببالغ الأسى، وأشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل".

واضاف "لقد كان شيخ شامو شخصية إيزيدية وطنية بارزة ومرموقة، وقد قدم خدمات جليلة لشعب كردستان وكان دائماً مدافعاً عن حقوق ومطالب الإخوة والأخوات الإيزيديين، وله دوره المشهود في حماية وترسيخ التعايش السلمي في كردستان".

وختم بارزاني "أسال الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ورفاقه والأخوات والإخوة الإيزيديين الصبر والسلوان، فلتهنأ روحه، وسيبقى في ذكرانا دائماً".

وأعلنت مديرية شؤون الإيزيديين في محافظة دهوك، الثلاثاء، وفاة الشيخ شامو، مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان.

ويعد شامو من الشخصيات الإيزيدية البارزة، حيث فارق الحياة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أُرسل في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى مستشفى أنقرة لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة.

وشغل الشيخ شامو منصب مستشار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ورئيس مركز "لالش" وكان عضوا في الدورة السابقة من برلمان كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني ينعى مستشاره الذي توفي جراء مضاعفات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني ينعى مستشاره الذي توفي جراء مضاعفات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).