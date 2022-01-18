واشنطن تدرج 3 أفراد وشركة تابعين لـ

2022/01/18 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ثلاثة أفراد وشركة إلى لائحة العقوبات لصلتهم بحزب الله اللبناني

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