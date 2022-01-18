2022/01/18 | 19:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قد يقوضه تفشي الجائحة، وتباطؤ اقتصاد الصين الذي يخلق مشاكل لسلاسل التوريد العالمية، والتضخم.وعلق لو مير عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في بروكسل: “أرى ثلاثة مخاطر رئيسية؛ الأول هو عودة ظهور الوباء، وعلينا أن نكون يقظين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مخاطر تهدد الانتعاش في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).