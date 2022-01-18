العمل تبحث مع منظمة اليونيسيف تنفيذ سياسة حماية الطفل

2022/01/18 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير الجلبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وفد منظمة اليونيسيف، لبحث خطوات تنفيذ سياسة حماية الطفل في العراق.وقالت الجلبي خلال الاجتماع، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “وزارة العمل تعمل سوية مع اليونيسيف منذ عام 2004 ولغاية اليوم وهي من الجهات الداعمة لعمل الوزارة من اجل تحقيق اهداف […]

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