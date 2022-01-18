مكتبه يوضح حقيقة إرسال المالكي رسالة إلى مسعود بارزاني

2022/01/18 | 19:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، حقيقة إرسال رئيس الائتلاف نوري المالكي رسالة إلى مسعود بارزاني.وقال الركابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مواقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معروفة للجميع ويتم نشرها عبر قنواته الرسمية”.وأوضح “لذا لاصحة لتوجيه دولته رسالة …

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